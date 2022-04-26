إغلاق أحياء كاملة في العاصمة الصينية بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

فرضت السلطات في العاصمة الصينية، بيجين، اختبارات جماعية ومنعت الوصول إلى أحياء بأكملها سعيا لاحتواء تفش جديد لفيروس كورونا في المدينة.

وأثار الإعلان عن اختبارات جماعية عمليات شراء مذعورة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة يوم الاثنين، لكن الوضع بدا هادئا اليوم الثلاثاء مع التزام وسائل النقل العام برحلاتها كالمعتاد واكتظاظها بالركاب.

غذى الوضع في مدينة شانغهاي مخاوف من الإغلاق التام، حيث سمحت السلطات لخمسة وعشرين مليون نسمة بالتدريج بمغادرة منازلهم بعد ثلاثة أسابيع من إجبارهم على التزامها.

أصبحت مدينتا أنيانغ الوقعة وسط الصين، وداندونغ على الحدود مع كوريا الشمالية، أحدث مدينتين تبدآن عمليات إغلاق مع انتشار المتحور أوميكرون.

تعرضت شنغهاي لتراجع اقتصادي في ظل ظروف الإغلاق الصارمة، ما أثر على الإمدادات وإنتاج المصانع.

أغلقت سلطات بيجين منطقة تبلغ مساحتها حوالي ستة كيلومترات مربعة، وطلبت من سكانها العمل من المنازل، والبقاء في مجمعاتهم السكنية.

لم يكن الأمر إغلاقا تاما، لكن أغلقت ملاعب رياضية ودور سينما وحانات وأماكن ترفيهية.

سجلت بيجين 80 إصابة ضمن أحدث موجة انتشار لكورونا، بينما سجلت شنغهاي أكثر من 300 ألف إصابة، بينها 190 حالة وفاة هذا الشهر.