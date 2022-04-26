تسجيل أول إصابة بفيروس التهاب الكبد الغامض باليابان

أعلنت وزارة الصحة في اليابان، الثلاثاء، تسجيل إصابة بفيروس التهاب الكبد الغامض.

ونقلت الصحافة المحلية عن بيان الوزارة أن إصابة بفيروس التهاب الكبد مجهول السبب، سجلت لدى شخص يبلغ من العمر 16 عاماً.

وأشار بيان الوزارة إلى أن أعراض الإصابة متطابقة مع أعراض التهاب الكبد الغامض التي كشفت عنها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه تم الحجر على المريض الذي لم يتم الكشف عن منطقته أو جنسه.

وكانت الصحة العالمية أعلنت في بيان يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، تسجيل إصابة لـ 74 طفلاً في بريطانيا، بالتهاب الكبد الحاد مجهول السبب.

وأمس الاثنين، قالت المنظمة العالمية إن الفيروس المذكور، انتشر لدى 11 دولة، وسط ارتفاع الإصابات به إلى 169.

يُذكر أن فيروس كورونا كان يطلق عليه قبل تسميته الحالية مرض التهاب الرئة الغامض.