شركة صينية ضخمة للطائرات المسيرة المدنية تنسحب من السوق الروسية

أوقفت شركة الطائرات المسيرة الصينية دي جيه آي تكنولوجي أنشطتها التجارية في روسيا وأوكرانيا مؤقتا منعاً لاستخدام طائراتها في الحرب الدائرة هناك في حالة نادرة من انسحاب شركة صينية من روسيا بسبب الحرب.

وجاء في بيان الشركة: "دي جيه آي تكنولوجي تعيد تقييم متطلبات الامتثال الداخلي. وخلال انتظار المراجعة الحالية، ستعلق الشركة مؤقتا جميع الأنشطة التجارية في روسيا وأوكرانيا"،

انسحبت عدة علامات تجارية وشركات غربية من السوق الروسية بسبب اجتياح موسكو لأوكرانيا، لكن الشركات الصينية استمرت في العمل هناك كما امتنعت الحكومة في بيجين عن انتقاد روسيا علانية بسبب الحرب.

ويعتقد أن أوكرانيا وروسيا تستخدمان طائرات دي جيه آي تكنولوجي المسيرة في القتال رغم تأكيد الشركة بأن منتجاتها مخصصة للاستخدام المدني.

كتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيديروف رسالة مفتوحة الشهر الماضي ناشد فيها الشركة منع بيع طائراتها المسيرة في روسيا، زاعما أن القوات الروسية تستخدم منتجات الشركة في أوكرانيا من أجل "توجيه صواريخها لقتل المدنيين".

يسمح نظام إيروسكوب المثبت في طائرات دي جيه آي المسيرة باكتشاف ومراقبة الطائرات بدون طيار الأخرى ومشغليها في المناطق المجاورة عبر أجهزة استقبال خاصة.

ويشعر الأوكرانيون بالتهديد من أن الروس ربما يستخدمون نظام إيروسكوب لمهاجمة قائدي الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

رفضت دي جيه آي تكنولوجي الادعاءات بأنها سربت بيانات عن مواقع عسكرية أوكرانية إلى روسيا، وذلك بعد أن أشارت شركة التجزئة الألمانية ميدياماركت إلى استخدام روسيا لطائرات دي جيه آي في الحرب في تبريرها لإزالة منتجات الشركة من أرففها.

وقالت دي جيه آي الأسبوع الماضي في بيان إن طائراتها المسيرة لا يتم تسويقها أو بيعها للاستخدام العسكري.

وأضافت "لن نقبل أبدا بأي استخدام لمنتجاتنا لإحداث ضرر، وسنواصل السعي لتحسين العالم من خلال عملنا".

وقد تراجعت شركة صينية أخرى، وهي ديدي غلوبال العملاقة المتخصصة في خدمات النقل التشاركي، عن قرار الانسحاب من روسيا بعد أن انتقدها صينيون بسبب رضوخها لضغوط الغرب.