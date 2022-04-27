شهباز شريف: باكستان لا تستطيع تحمل عبء العداء للولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن بلاده لا تستطيع تحمّل أعباء معاداة الولايات المتحدة.

وشدد في تصريحات صحفية بالعاصمة إسلام أباد، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحسين العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن.

وفي معرض تعليقه على الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بإسقاط حكومة سلفه عمران خان، قال شريف إن بيان لجنة الأمن القومي في هذا الخصوص واضح ولم يشر لأية مؤامرات أجنبية.

وأضاف أنه يعتزم التفكير في تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في مزاعم المؤامرات الأجنبية المتعلقة بإسقاط حكومة عمران خان.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، انتخب البرلمان شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.