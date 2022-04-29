توجيه الدعوة لبوتين وزيلنسكي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في جاكرتا

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في إندونيسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ويدودو "دعوتُ الرئيس زيلينسكي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين"، ملمحا إلى أنه تمّ التوصل إلى تسوية تفرض مشاركة كييف غير العضوة في مجموعة العشرين المنقسمة بحدة منذ غزو موسكو لأوكرانيا.

وواجهت إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، ضغوطا كبيرة من الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاستبعاد روسيا من المجموعة منذ بدء غزو أوكرانيا.

لكن جاكرتا قاومت الضغوط مؤكدة أن موقفها يتطلب منها أن تظل "محايدة" وأن الرئيس الأميركي جو بايدن خصوصا اقترح مشاركة أوكرانيا لتحقيق توازن.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر الأربعاء أن إندونيسيا وجهت إليه دعوة لحضور القمة بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإندونيسي.

كما تحدث جوكو ويدودو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس. وقال "بهذه المناسبة شكر الرئيس بوتين إندونيسيا على دعوتها إلى قمة مجموعة العشرين وقال إنه سيحضر".

وأوضح الرئيس الإندونيسي في خطاب بالفيديو أن الرئيس الروسي أكد أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر.

- شكوك روسية

من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافين أن بوتين تمنى "النجاح" لرئاسة إندونيسيا في مجموعة العشرين وأكد أن روسيا ستساهم فيها.

لكنه أضاف أنه "في الوقت الحالي من السابق لأوانه الإعلان عن طرق المشاركة الروسية"، مما يثير شكوكا حول شكل المشاركة الروسية.

منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير سعى الغربيون إلى عزل روسيا على الساحة الدبلوماسية.

وكشف اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين في نيسان/أبريل في واشنطن الانقسامات العميقة لمجموعة الاقتصادات الكبرى العالم، عبر مقاطعة بعض الاجتماعات من الولايات المتحدة وعدد من حلفائها احتجاجا على مشاركة الروس.

- لا أسلحة

وتريد إندونيسيا مثل معظم الدول الناشئة الكبرى، الحفاظ على موقف محايد.

وقال جوكو ويدودو الجمعة إن إندونيسيا لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، ردا على طلب من الرئيس الأوكراني.

وأعلن الرئيس الإندونيسي "كررت وفقا للدستور ومبادئ السياسة الخارجية الإندونيسية ، أنه يحظر إرسال أسلحة إلى دول أخرى"، مقترحا إرسال مساعدات إنسانية إلى كييف.

وكانت الحرب في أوكرانيا ومجموعة العشرين على جدول أعمال اجتماع الجمعة بين الرئيس الإندونيسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اللذين أعلنا بعد ذلك اتفاقهما.

وشدد جوكو ويدودو على دور مجموعة العشرين في إفساح المجال للحوار ومعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية للنزاع في أوكرانيا، ودعا في الوقت نفسه إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وقال رئيس الوزراء الياباني "اتفقت مع الرئيس الإندونيسي على أن الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا غير مقبولة وأن انتهاك السيادة والسلامة الإقليمية بالقوة والتخويف ومحاولة تغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد أمر لا يُمكن قبوله في أي منطقة".