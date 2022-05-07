أذربيجان قلقة من مزاعم روسية عن وجود مختبرات بيولوجية على أراضيها

نفى جهاز أمن الدولة الأذربيجاني مزاعم بعض المسؤولين الروس عن وجود مراكز أبحاث بيولوجية على أراضي الدولة وأنها تسير بدعم مالي خارجي.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة المذكورة، السبت، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ادعاءات من بعض المسؤولين الروس، حول تشغيل مراكز بحوث بيولوجية في أذربيجان بدعم مالي من بلدان أخرى.

وأضاف أنه لا توجد أي أدلة تؤكد هذه الادعاءات، لافتا أن الرأي العام الأذربيجاني قابل هذه المزاعم بـ"قلق".

وأردف أن هذا النوع من مراكز البحوث العلمية لم تنشط يوما في أذربيجان، وأنه لم يتم إجراء أي بحوث يمكن أن تضر بصحة الشعب الأذربيجاني أو مواطني البلدان المجاورة.

وأعرب عن أسفه لإطلاق هذه المزاعم "دون توجيه أي سؤال لأذربيجان".

وأكد على استعداد أذربيجان للتحقيق في هذه المسألة في حال تقديم روسيا أدلة ملموسة تثبت صحة ادعاءاتها.

وكان بعض المسؤولين الروس زعموا مؤخرا أن أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأذربيجان تحتوي مختبرات أبحاث بيولوجية تنشط بدعم أمريكي.