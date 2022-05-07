توقيف أجنبيين في قاعدة بايكونور في كازاخستان التابعة لوكالة الفضاء الروسية

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) توقيف بريطاني وبيلاروسية في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان بتهمة الإعداد لأنشطة غير قانونية.

وقال ديمتري روغوزين مساء السبت على تلغرام "عند الساعة 18,10 بتوقيت موسكو ورد تقرير من المركز الفضائي في بايكونور حول اعتقال البريطاني ريتش بنجامين والبيلاروسية زيلوبا ألينا".

وأوضح أن توقيف هذين الشخصين حصل "في منطقة منصة الإطلاق 112".

وأضاف روغوزين أن "الشخصين موجودان لدى هيئة الشؤون الداخلية في مدينة بايكونور. والتحقيقات جارية".

وأشار إلى أن التحقيقات تحاول التوصل إلى معلومات تربط هذين الشخصين بـ"الإعداد لأنشطة غير قانونية".

ولم يعطِ روغوزين مزيدا من التفاصيل حول هوية الشخصين أو الأفعال المتّهمين بها.

وفي آذار/مارس طلبت روسيا ضمانات ألا تستخدم الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة "وان ويب" التي تملك الحكومة البريطانية حصة فيها، لأغراض عسكرية، وطالبت الحكومة البريطانية بالتخلي عن حصتها في الشركة.

لكن لندن رفضت الطلب، فعلّقت "وان ويب" كل عمليات الإطلاق من بايكونور.

وقالت الشركة في بيان إن "وان ويب وسبيس اكس ابرمتا اتفاقا يسمح لوان ويب بمعاودة عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية" مشيرة إلى أن أول عملية إطلاق ستحصل خلال السنة الراهنة.

وكانت الحكومة البريطانية وشركة ببهارتي غلوبال الهندية اشترتا حصصا في وان ويب العام 2020 عندما كانت مفلسة بنسبة 17,6% و30% على التوالي. ومن بين المساهمين في الشركة أيضا اوتلسات الفرنسية وسوفتبنك الياباني (17,6 %).