كوريا الشمالية تطلق صاروخا يرجح أن يكون "باليستي" باتجاه البحر

قال الجيشان الكوري الجنوبي والياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا يشتبه في أنه صوب بحرها الشرقي يوم السبت، في ثاني إطلاق لها هذا الأسبوع، على ما يبدو استمرارا لسلسلة استفزازية في عروض الأسلحة التي قد تتوج بتجربة نووية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ولم تحدد هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية على الفور نوع السلاح الذي أطلقه الشمال أو إلى أي مدى طار. فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق ربما كان باليستيا، لكنها لم تذكر تفاصيل الرحلة على الفور.

وجاء إإطلاق الصاروخ بعد ثلاثة أيام من اكتشاف كوريا الجنوبية والجيش الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا مشتبه به من بالقرب من عاصمتها بيونغيانغ، يوم الأربعاء، وقبل ثلاثة أيام من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، الذي تعهد بتبني نهج أكثر صرامة بشأن الطموحات النووية لكوريا الشمالية.

ومن المرجح أن يكون الإطلاق الأخير هو الجولة الخامسة عشرة من إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية هذا العام، بما في ذلك أول اختبار لها لصاروخ باليستي عابر للقارات منذ عام 2017 أظهر مدى محتمل للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

ويقول خبراء إن الوتيرة السريعة غير المعتادة في أنشطة الاختبار تؤكد سياسة حافة الهاوية التي تهدف إلى إجبار الولايات المتحدة على قبول فكرة كوريا الشمالية كقوة نووية وإزالة العقوبات التي تعوقها.

كما أن هناك دلائل على أن كوريا الشمالية تعيد ترميم الأنفاق في موقع تجارب نووية كان ناشطا أخر مرة عام 2017 في إطار الاستعدادات المحتملة لتجربة تفجير نووي.

وأصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء اختباراته الصاروخية بيانات حذرت من أن كوريا الشمالية يمكن أن تستخدم أسلحتها النووية بشكل استباقي إذا تم تهديدها أو استفزازها، وهو ما يقول خبراء إنه ربما ينذر بعقيدة نووية تصعيدية من شأنها خلق مخاوف أكبر لكوريا الجنوبية واليابان.

وقال الجيشان الكوري الجنوبي والياباني إن الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق يوم الأربعاء قطع مسافة 500 كيلومتر على ارتفاع أقصى يبلغ 800 كيلومتر (500 ميل). لم تعلق وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بعد على هذا الاختبار.