بينيت يدعو للحفاظ على ائتلاف حكومته ونتنياهو يؤكد أن الأمر انتهى

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى الحفاظ على الائتلاف الحكومي، بينما اعتبر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أن مسألة سقوط الحكومة باتت محسومة، مخاطبا الأول بالقول انتهى الأمر.

وافتتح الكنيست، الإثنين، دورته الصيفية، على وقع أزمة كبيرة تواجه الائتلاف الحكومي بقيادة بينيت زعيم حزب يمينا، على خلفية انسحاب النائبة من حزبه عيديت سيلمان في أبريل/نيسان الماضي من الائتلاف ما أفقده الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير القوانين.

ويسعى نتنياهو زعيم حزب الليكود، الطامح بالعودة إلى السلطة، إلى استقطاب عضو آخر من الائتلاف لإسقاط ائتلاف بينيت وحل الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة جديدة.

ما فاقم أزمة بينيت هو خطر فقدان دعم القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، التي جمّدت دعمها للحكومة، إثر احتجاجات على ممارسات الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى.

ويضم الكنيست الإسرائيلي 120 مقعدا، باتت تتقاسمها الحكومة والمعارضة مناصفة بعد انسحاب "سيلمان".

وقال بينيت في مستهل اجتماع لكتلته البرلمانية: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على الائتلاف والحكومة، وربما توسيعهما"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتابع: "عدم الاستقرار السياسي أمر غير صحي للبلاد. نحن في موجة كبيرة من الإرهاب، كلنا بحاجة إلى استقرار السفينة وتحمل المسؤولية، من المهم للغاية تعزيز التحالف".

ومنذ أواخر مارس/ آذار الماضي قتل 18 في هجمات استهدفت إسرائيليين، تواجه الحكومة اللوم لفشلها في منعها.

من جانبه، قال نتنياهو في كلمة خلال الجلسة العامة للكنيست إن الحكومة الحالية مشلولة بسبب أزمة سياسية عميقة ولا تحارب ما سماه الإرهاب.

ومضى مخاطبا بينيت: "أريد أن أقول لنفتالي لقد انتهى الأمر الإسرائيليون يخشون الخروج للشوارع، انتهى الأمر يا نفتالي، لقد أنهت حكومتك مسيرتها القصيرة والفاسدة".

وتشكل الائتلاف الحكومي، في يونيو/حزيران 2021، ويضم 8 أحزاب من شتى ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، مسدلا الستار على 12 عاما متواصلا قضاها نتنياهو رئيسا لوزراء إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" في كلمة أمام كتلته البرلمانية عن أمله في الحصول على دعم الأحزاب الحريدية (الدينية)، للحيلولة دون سقوط الائتلاف.

وقال غانتس: "الانتخابات ستوقف الازدهار الذي تشهده إسرائيل، سأفعل كل ما يلزم للحفاظ على حكومة مستقرة، آمل أن نجد طريقة لجلب دعم الكتل الحريدية"، في إشارة لحزبي "شاس" (9 مقاعد)، و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) وكلاهما يعتبران حليفين تقليديين لنتنياهو.