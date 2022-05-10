قصف أرميني على مواقع حدودية للجيش الأذربيجاني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تعرض مواقع حدودية بالبلاد لاعتداء من الجيش الأرميني.

وبحسب بيان للوزارة، الثلاثاء، تعرضت مواقع للجيش الأذربيجاني في محافظة كلبجر لقصف الجيش الأرميني بشكل متقطع مساء الاثنين.

وأشارت إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح والمعدات، مشددة على أن الوضع العملياتي تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ".

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، تواصل أرمينيا بين الحين والآخر، انتهاك وقف إطلاق النار عبر استهداف وحداتها العسكرية للمواقع الأذربيجانية على خطوط التماس.