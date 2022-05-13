استقالة المستشارة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلنت شمريت مائير، المستشارة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، استقالتها من المنصب، بعد سنة من توليه.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، استقالة مائير، بالهزة السياسية القوية، داخل مكتب رئاسة الوزراء.

وفي سبب الاستقالة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه يعزى إلى صعوبات كبيرة في إدارة الائتلاف الحكومي بقيادة بينيت.

وأشارت إلى أن مائير تعتبر من المقربين جدا لبينيت الذي كان يستشيرها، في أي موضوع.

ووفق الصحيفة، فإن مائير هي من صممت الاستراتيجية الإعلامية لبينيت، للتعامل مع كثير من القضايا، منها: "أزمة جائحة فيروس كورونا واستقالة عضوة الكنيست عيديت سيلمان (حزب يمينا الذي يرأسه بينيت) من الائتلاف الحكومي، وكذلك في القضايا الشخصية لرئيس الوزراء، مثل قضية طلبات الطعام لمنزله من المطاعم الخارجية".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مائير اكتسبت قوة ونفوذا خلال العام، ما أدى إلى زيادة عدد أعدائها داخل المكتب.

ولفتت إلى أن أعداء مائير، يدّعون أن بينيت اعتمد عليها أكثر من اللازم.

ومن جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إلى أن استقالة مائير جاءت على خلفية توترات شديدة داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دون تحديدها بالضبط.

وردا على استقالة مائير، كتب بينيت، تغريدة عبر تويتر، أثنى فيها على الخدمات التي قدمتها خلال العام، كمستشارة سياسية له.

كما أعرب في تغريدة ثانية، عن أسفه لاستقالتها، متمنيا لها مزيدا من التوفيق والنجاح.

وتعتبر استقالة مائير، الأولى من نوعها داخل مكتب بينيت.

وتسلمت مائير المنصب قبل نحو عام، بطلب مباشر من بينيت.