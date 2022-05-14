بعد إعلان ارتفاع الأسعار 300 بالمائة.. مقتل شخص في اضطرابات في إيران

قتل شخص في اضطرابات اندلعت مؤخرا على خلفية ارتفاع أسعار السلع في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء العمال "إلنا، شبه الرسمية السبت.

أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة بأن السلطات الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 22 متظاهرا كانوا يحتجون على ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية الأساسية المدعومة، 15 منهم في دزفول.

وأصيب عنصر إطفاء في اشتباكات مع متظاهرين بمدينة أنديمشك القريبة.

تأتي الاضطرابات بعد إعلان إيران في وقت سابق من الأسبوع أن أسعار زيت الطهي والدجاج والبيض والحليب سترتفع بنسبة تصل إلى 300 بالمائة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب أزمات سلسلة التوريد العالمية وغزو روسيا لأوكرانيا، المصدر الرئيسي للمواد الغذائية.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة لقطات لتظاهرات في المحافظة تحولت إلى أعمال عنف، حيث أحرق متظاهرون إطارات سيارات وألحقوا أضرارا بمساجد وممتلكات عامة.

ما تزال ذكريات ارتفاع أسعار المحروقات بإيران في نوفمبر/تشرين ثان 2019 حاضرة أيضا، حين هزت البلاد احتجاجات واسعة النطاق كانت الأكثر عنفا منذ إعلان قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.