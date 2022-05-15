باكستان.. مقتل 6 أشخاص جراء تفجير انتحاري استهدف موكباً عسكرياً

قتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، جراء تفجير انتحاري استهدف، الأحد، موكباً عسكرياً شمال غربي باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إن "الانفجار وقع بالقرب من "ميرانشاه"، عاصمة منطقة وزيرستان الشمالية المضطربة، والتي كانت معقل سابقا لحركة "تحريك طالبان باكستان".

وأضاف البيان أن "التفجير أسفر عن مقتل 3 جنود و3 أطفال".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ومع ذلك فإن الأجهزة الأمنية تنحي باللائمة على "تحريك طالبان باكستان"، التي لطالما استهدفت قوات الأمن عبر الحدود، حسب مراسل الأناضول.

وتنقسم "تحريك طالبان باكستان"، الحركة الأم في طالبان الباكستانية، إلى أربع مجموعات هي: "جماعة سوات"، و"جماعة محسود"، و"جماعة باجور"، و"جماعة دارا آدمخيل".

وتشكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2007، بعد انضواء عدد من القوى العشائرية والحركات في جسم واحد، بمنطقة القبائل، ونصبت "بيت الله محسود" أميرًا لها، ورفضت الاندماج مع حركة "طالبان" أفغانستان تحت إمرة الزعيم السابق "الملا عمر".