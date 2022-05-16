رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل وماكرون يسمي خلفه مساء اليوم

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليون الاثنين انه قدم استقالته الى الرئيس ايمانويل ماكرون، ومن الموتوقع ان يسمي الاخير ارئيس الوزراء الجديد مساء اليوم.

وقال رئيس الوزراء بعدما التقى ماكرون لنحو ساعة "قدمت للتو كتاب استقالتي".

واعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في 24 نيسان/أبريل الماضي.

وافادت مصادر صحفية وفق وكالة اأنباء الفرنسية، أن تسمية رئيس الوزراء الجديد ستتم بحدود الساعة 19,00 الاثنين (17,00 ت غ)، ويتوقع البعض اختيار وزيرة العمل اليزابيث بورن للمنصب بعدما تداول العديد من مستشاري الرئاسة اسمها في اليومين الاخيرين.

واعلن ماكرون قبل أسبوع خلال زيارته برلين انه اختار اسم رئيس الوزراء المقبل، وذلك قبل نحو شهر من موعد الانتخابات التشريعية.

والمؤشر الوحيد الذي اعطاه الرئيس الفرنسي ان رئيس وزرائه الجديد سيتمتع بميزات اجتماعية وبيئية ومنتجة.