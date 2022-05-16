منطقة للأويغور بالصين تشهد أعلى معدل اعتقالات عالميا

كشفت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، اليوم الإثنين، عن بيانات تفيد بأن منطقة كوناشيهير بإقليم شينجيانع الصيني ذي الغالبية المسلمة من أقلية الأويغور هي الأعلى في العالم في معدلات الاعتقال.

وقالت الوكالة إن قاعدة بيانات مسربة تضم أسماء آلاف المعتقلين من أقلية الأويغور المسلمة التي تعيش في منطقة كوناشيهير الصينية، تكشف أن شخصا واحدا من بين كل 25، صدرت بحقه أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب.

واعتبرت الوكالة أن معدلات الاعتقال المذكورة هي الأعلى في العالم بالنسبة لسكان منطقة محددة.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها أسوشيتيد برس، هناك أن أكثر من 10 آلاف من الأويغور من منطقة كوناشيهير تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة ضمن حملة قمع تشنها السلطات الصينية بحق هذه الأقلية المسلمة في عملية تصفها بالحرب على الإرهاب.

ويعيش في منطقة كوناشيهير، جنوبي شينجيانغ، أكثر من 267 ألف شخص من الأويغور.

وتظهر القائمة المسربة أن أحكام السجن في مختلف أرجاء المقاطعة كانت مدتها تتراوح ما بين عامين و25 عاما، بمتوسط 9 سنوات.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم شينجيانع، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم، ذو الغالبية التركية المسلمة، أعمال عنف دامية، حيث قتل حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قوات من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي الهان الصينية والأويغور التركية، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي، إن الصين تحتجز المسلمين في مراكز اعتقال، بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية.

بينما تقول بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بمعسكرات اعتقال، إنما هي مراكز تدريب مهني تهدف إلى تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة.