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إغلاق المدارس وتعليق الأعمال في طهران بعد هبوب عاصفة رملية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.05.2022 11:04
إغلاق المدارس وتعليق الأعمال في طهران بعد هبوب عاصفة رملية

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، تعليق التعليم وعمل المؤسسات الرسمية بسبب ارتفاع معدلات تلوث الهواء جراء عاصفة رملية تعرضت لها البلاد.

ونقل إعلام محلي عن نائب رئيس بلدية طهران عابد ملكي، أن لجنة الطوارئ الخاصة بتلوث الهواء، قررت خلال اجتماع لها، تعليق التعليم في المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية، يوم الثلاثاء.

بدوره، دعا يزدي مهر، المدير العام لإدارة الأزمة في ولاية طهران، في بيان، سكان العاصمة للالتزام بمنازلهم، يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب ارتفاع معدلات تلوث الهواء.

يُذكر أن طهران تصنف ضمن أول 3 مدن أكثر تعرضاً لتلوث الهواء بالعالم.

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