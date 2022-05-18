مستوطنون يهتفون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي في عزاء جندي

هتف مستوطنون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء نفتالي بينيت، خلال زيارة عزاء لعائلة جندي قتل في جنين شمالي الضفة الغربية، خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين.

وحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، فقد اصطف مستوطنون في البؤرة الاستيطانية "كيدا" شمالي الضفة الغربية، وهتفوا "بينيت يا جبان" و"بينيت يا كذاب".

وكان نعوم راز، قتل الجمعة، خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين بعد اقتحام قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية للمخيم.

ونقلت هيئة البث عن بئيري، نجل راز، قوله لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنت مجرد رجل كلمات صفر أفعال، أنتم والحكومة تدمرون كل ما يفعله المقاتلون على الأرض، هذا عار".

وأضاف: "لا أعرف كيف تنظر إلى نفسك في المرآة، ألومكم بقدر ما ألوم الإرهابي، لقد دمرت فرصتك. نريد أن نرى شخصا نؤمن به، أنت لا تستحق أن تكون في منزل والدي".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الزيارة استغرقت نحو ساعة، وتمت قبل ساعة من الموعد المحدد لها لتفادي المتظاهرين، ومع ذلك فقد وصل المتظاهرون إلى المكان.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي يزور فيها بينيت مستوطنات بالضفة الغربية، إذ زار الثلاثاء مستوطنة "إلكانا" شمالي الضفة الغربية.