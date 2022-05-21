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اليابان تنتقد أنشطة بكين "أحادية الجانب" في بحر الصين الشرقي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.05.2022 11:13
اليابان تنتقد أنشطة بكين أحادية الجانب في بحر الصين الشرقي

انتقد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فومينو، أنشطة بكين، التي اعتبرها "أحادية الجانب" في بحر الصين الشرقي.

وقال كيشيدا في تصريحات للصحفيين بمدينة كيوتو، السبت، إن الصين تقوم بعمليات تنقيب عن الغاز بشكل أحادي الجانب في بحر الصين الشرقي.

وأضاف أن قيام الصين بهذه التصرفات الفردية في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري للبلدين، يعتبر "أمرا محزنا وغير مقبول".

ويشهد بحر الصين الشرقي توتراً من حين لآخر بين اليابان والصين، اللتان تتنازعان السيادة على أرخبيل مؤلف من 8 جزر 3 منها صخرية، تطلق عليه طوكيو اسم "سينكاكو"، وتسميه بكين "دياويو".

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