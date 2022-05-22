وزير الخارجية الباكستاني يزور الصين في أول جولة خارجية

وصل وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، الأحد، إلى الصين، في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه مؤخراً.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، الأحد، أن وزير الخارجية وانغ يي، التقى نظيره الباكستاني في مدينة جوانكو، جنوبي البلاد.

وأعرب الوزير الباكستاني عن تعازيه لنظيره الصيني في وفاة المواطنين الصينيين جراء هجوم وقع في مدينة كراتشي الباكستانية، يوم 26 أبريل/ نيسان الماضي.

وكان تفجير انتحاري تبنته مجموعة انفصالية باكستانية، قد أودى بحياة ثلاثة صينيين يعملون في معهد صيني تابع لجامعة كراتشي جنوبي باكستان، وسائقهم الباكستاني، إلى جانب إصابة شخص آخر.

وأكد على أن محاولات تفخيخ الصداقة الباكستانية الصينية، ستبوء بالفشل.

وشدد على أهمية الصداقة القائمة بين باكستان والصين وشعبيهما.