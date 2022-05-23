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إعلان حالة التأهب في ممثليات إسرائيل حول العالم

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 23.05.2022 12:31
الأناضول الأناضول

أعلنت إسرائيل، الإثنين، حالة التأهب في سفاراتها، وممثلياتها حول العالم، تحسبا لمحاولة إيران، الثأر لمقتل العقيد صياد خدائي، في طهران، الأحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن "إسرائيل تأخذ بالحسبان إمكانية حدوث رد ايراني، على اغتيال العقيد صياد خدائي، في طهران عصر أمس، المنسوب إليها".

وأضافت: "تستمر حالة التأهب في ممثليات إسرائيل، في أنحاء العالم".

ولم تُعلن إسرائيل رسميا، مسؤوليتها عن اغتيال خدائي، العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ولكنّ هيئة البث الإسرائيلية قالت إن خدائي كان مسؤولا عن "محاولات اعتداء كثيرة استهدفت مواطنين اسرائيليين"، في بعض دول العالم.

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