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الرئيس الإيراني يتعهد بالثأر لعقيد الحرس الثوري

وكالة الأناضول للأنباء
طهران
نشر في 23.05.2022 14:13
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي AFP الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (AFP)

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، بالثأر للعقيد في الحرس الثوري صياد خدائي، الذي اغتيل في العاصمة طهران أمس.

وقال رئيسي بتصريحات صحفية، في مطار مهر آباد بطهران، قبيل توجهه إلى سلطنة عمان اليوم، إن الثأر لخدائي "أمر حتمي".

وأضاف: "ليس لدي شك في أن الانتقام لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين أمر حتمي"، حسبما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

والأحد، أعلنت إيران، مقتل عقيد لدى الحرس الثوري إثر تعرضه لعملية اغتيال في العاصمة طهران.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن خدائي تعرض لعملية اغتيال قرب منزله في شارع مجاهدي الإسلام بطهران.

وأشار إلى أن شخصين أطلقا النار من دراجة نارية على سيارة خدائي، وأن الأخير تعرض لإصابة في رأسه أدت لمقتله.

وبدأت السلطات الإيرانية إجراءات للقبض على المهاجمين اللذين هربا من المكان.

ويعد اغتيال العقيد في الحرس الثوري أبرز استهداف لشخصية إيرانية في البلاد منذ عام 2020.

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