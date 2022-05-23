باكستان.. عمران خان يدعو لمسيرة في إسلام آباد 25 مايو

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأحد، أنصاره وأعضاء حزبه للخروج في مسيرة يوم 25 مايو/ أيار الجاري باتجاه العاصمة إسلام آباد، وذلك بهدف الضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة.

وقال خان، في مؤتمر صحفي بمدينة بيشاور الشمالية الغربية، إن أنصاره سيبقون في العاصمة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وأضاف: "إنني أدعو الناس من جميع مناحي الحياة، أعضاء الحزب والمزارعين والعمال والعسكريين السابقين، لمقابلتي في طريق سريناغار السريع (إسلام آباد) في 25 مايو بتمام الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي".

ووصل خان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2018، وأطيح به في أبريل/ نيسان الماضي من خلال تصويت لحجب الثقة في البرلمان من قبل المعارضة المشتركة.

وأوضح أنه تمت إزالته من خلال مؤامرة تدعمها الولايات المتحدة.

كما حث رئيس الوزراء الباكستاني السابق الجيش والشرطة في البلاد على الالتزام بالحياد وعدم دعم تحرك الحكومة لعرقلة الاحتجاج المخطط له.

ولفت: "سنبقى مسالمين، نريد فقط موعدا لحل البرلمان وانتخابات جديدة، ولن نتراجع عن هذا المطلب".

ونظم خان أيضًا اعتصامًا استمر 126 يومًا في إسلام آباد عام 2014 للمطالبة آنذاك باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف بسبب التزوير المزعوم في انتخابات 2013.

ولم يتم تلبية مطلبه، وألغي الاحتجاج في ديسمبر/ كانون أول 2014 بعد هجوم إرهابي على مدرسة يديرها الجيش في مدينة "بيشاور" شمال غربي البلاد، قتل فيه أكثر من 140 طالبًا.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.