علييف يعلن الاتفاق مع أرمينيا على فتح ممر زنغازور

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاق مع أرمينيا بخصوص فتح ممر "زنغازور" (بين تركيا وأذربيجان مرورا بأرمينيا).

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أن علييف أطلع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفيًا على معلومات بخصوص اللقاء الذي عقده مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان في بروكسل، الأحد.

وأشار علييف إلى أنه بحث مع ميشيل وباشنيان قضايا تسريع اتفاقية السلام بين البلدين، وتطبيع العلاقات، وفتح ممرات النقل، وتحديد الحدود، مبينًا أن اللقاء كان إيجابيًا.

وأشار علييف أنه وقع قرارا لتشكيل لجنة حكومية لتثبيت الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على فتح ممر زنغازور، بما في ذلك إنشاء كل من السكك الحديدية والطرق السريعة.

بدوره أعرب أردوغان عن شكره لعلييف لاطلاعه على هذه المعلومات، وعبر عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت في الاجتماع.

ولفت إلى أهمية إحلال السلام في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

كما بحث أردوغان وعلييف القضايا المتعلقة بالعلاقات التركية الأذربيجانية.