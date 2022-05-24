محتجون يطوقون مبنى وزارة الخارجية الأرمينية في يريفان ويطالبون باستقالة الحكومة

أغلق أنصار المعارضة الأرمينية الثلاثاء، مداخل مبنى وزارة الخارجية في العاصمة يريفان، احتجاجا على سياسات الحكومة وللمطالبة باستقالتها.

وبحسب موقع أرمنبريس، تجمع مجموعة متظاهرين صباحا بقيادة زعيم المعارضة اشخان ساغاتليان، في "ساحة فرنسا" بالعاصمة، ثم توجهوا سيرا إلى مبنى الوزارة.

وأغلق المتظاهرون مداخل ومخارج مبنى الوزارة ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وبعد دخول نواب المعارضة ساغاتليان وهايك ماميجانيان وآرام فارديفانيان المبنى وتسليم رسالة المحتجين، عادت المجموعة إلى "ساحة فرنسا".

ومنذ مطلع مايو/أيار الجاري، تشهد العاصمة الأرمينية احتجاجات ضد الحكومة، على خلفية سياساتها التي اتبعتها عقب انتصار أذربيجان في حرب قره باغ في 27 سبتمبر/ أيلول 2020.

وسبق أن أعلنت الشرطة توقيف 426 شخصًا خلال مظاهرات نظمتها المعارضة يومي 2-3 من الشهر الجاري.