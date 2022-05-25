14 قتيلا و32 جريحا إثر تفجيرات في كابل ومزار شريف بأفغانستان

قتل 14 شخصا وأصيب آخرون، الأربعاء، إثر سلسلة تفجيرات وقعت بمدينة مزار شريف وتفجير استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابل.

وقالت إدارة مستشفى الطوارئ في كابل، في بيان، إنه تم نقل 22 من ضحايا التفجير الذي استهدف مسجد "حضرة زكريا"، من بينهم 5 قتلى و17 مصابا.

بدوره، قال خالد زادران، متحدث باسم شرطة كابل، في تصريح صحفي، إن تفجيرا استهدف مسجد حضرة زكريا أثناء تواجد مصلين بداخله لأداء صلاة العشاء.

وأضاف أنه لم ترد بعد تفاصيل إضافية بشأن التفجير.

وفي حادث منفصل، استهدفت 3 تفجيرات منفصلة حافلات صغيرة للنقل العام في مدينة مزار شريف، شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بحسب محمد آصف وزيري، المتحدث باسم حركة طالبان في ولاية بلخ.

وقال وزيري إن الحافلات اسُتهدفت إثر وضع عبوات ناسفة بداخلها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الساعة 19:11 تغ.