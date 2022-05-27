مسؤول أمريكي: الناقلتان اليونانيتان لم يدخلا المياه الإيرانية إلا بعد تعرضهما للاختطاف

كشف مسؤول دفاعي أمريكي، الجمعة، أن ناقلتيّ النفط اليونانيتين "تعرضتا للاختطاف ثم انجرفتا" بالفعل باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله "يبدو أن السفينتين اقتربتا من المياه الإقليمية الإيرانية، الجمعة، لكن لم يدخلا إليها إلا بعد تعرضهما للاختطاف".

وأضاف "بعد الاختطاف، انجرفت السفينتان إلى المياه الإيرانية" مشيرا إلى أن السفينتين لم "يصدرا أي استغاثة أو طلب مساعدة".

وأشار أيضا إلى أن أجهزة التعقب الخاصة بالسفينتين "توقفت" خلال الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، تحفظ الجيش الإيراني على ناقلتيّ نفط ترفعان العلم اليوناني، بعد يومين من احتجاز أثينا ناقلة نفط إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة نفطها الخام.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان على موقعه الإلكتروني، قيام الجيش بالتحفظ على ناقلتيّ نفط يونانيتين في مياه الخليج، علي خلفية ارتكاب الناقلتين "خروقات وانتهاك القواعد البحرية".

وفي السياق، أشارت الخارجية اليونانية إلي تعرض ناقلتيها للاختطاف من قبل مسلحين.

وجاء في بيان للوزارة أن "مروحية إيرانية هبطت في وقت سابق من اليوم على سطح الناقلة دلتا بوسيدون التي ترفع العلم اليوناني في المياه الدولية على بعد حوالي 22 ميلا بحريا قبالة سواحل إيران".

وقالت الخارجية اليونانية إن بعد هبوط تلك المروحية "أخذ مسلحون طاقة الناقلة أسيرا" مضيفة أن اثنين من اليونانيين كانا من بين الطاقم.