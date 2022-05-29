فقدان الاتصال بطائرة تقل 22 شخصاً في جبال نيبال

فقدت طائرة صغيرة على متنها 22 شخصا على طريق سياحي شهير في جبال نيبال صباح اليوم الأحد.

أقلعت الطائرة التابعة لشركة الطيران "تارا" في رحلة مقررة مدتها 15 دقيقة إلى بلدة جومسوم الجبلية، من بلدة بوخارا السياحية التي تقع على بعد 200 كيلومتر من كاتماندو. وفقدت الاتصال ببرج المراقبة بالمطار بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقال المسؤول بالشرطة راميش ثابا إنه لا توجد معلومات عن الطائرة طراز "توين أوتر"، وإن البحث جار عنها.

وقال مسؤول آخر في الشرطة، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن مخولا التحدث إلى وسائل الإعلام، إنه كان على متن الطائرة 6 أجانب بينهم 4 هنود وألمانيان اثنان.

كانت السماء تمطر في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي.

وتحلق الطائرات على هذا الطريق بين الجبال قبل أن تهبط في واد.

ويعد الطريق رائجا لهواة التنزه الأجانب الذين يتجولون في الممرات الجبلية وأيضا للزائرين الهنود والنيباليين الذين يزورون معبد موكتيناث المقدس بالنسبة لهم.