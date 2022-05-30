مع ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار.. استمرار الاحتجاجات في مدينة عبادان

أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت شرطة مكافحة الشغب الإيرانية تقمع متظاهرين غاضبين في مدينة عبادان جنوب غربي البلاد، بعدما ارتفع عدد قتلى انهيار المبنى في المدينة إلى 31، وفق وسائل إعلام حكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن جثتين أخريين انتشلتا من أنقاض برج قيد الإنشاء انهار قبل أسبوع.

فيما يواصل رجال الإنقاذ اليوم الإثنين عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن المزيد من الضحايا أسفل الجزء المنهار من برج ميتروبول.

هناك مصابان لا زالا في المستشفى من بين 37 جريحا.

أثار حادث الانهيار تساؤلات حول سلامة البنايات المماثلة في البلاد، وسلط الضوء على أزمة مستمرة في مشروعات البناء الإيرانية.

حادث الانهيار أعاد إلى الأذهان حريق وانهيار مبنى بلاسكو الشهير في طهران عام 2017، وخلف 26 قتيلا.

كما أغضب الحادث المتظاهرين الذين نزلوا شوارع عبادان الأسبوع الماضي، ما أدى لاندلاع اضطرابات واشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب عدة مرات.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن متظاهرين تجمعوا في موقع الانهيار مساء الأحد وهاجمت مجموعة منهم طاقم تصوير التلفزيون الرسمي، ما أجبر الشرطة على تفريقهم لاستعادة النظام والأمن.

وذكرت وكالة تسنيم، شبه الرسمية، أن هناك المزيد من الجثث تحت أنقاض المبنى المكون من عشرة طوابق.

بثت قنوات تلفزيونية أجنبية، ناطقة باللغة الفارسية، لقطات من عبادان أظهرت شبانا يشتبكون مع الشرطة في المدينة، ويرشقونهم بالحجارة.