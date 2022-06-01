أرمينيا تستهدف مواقع أذربيجانية على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، أن القوات الأرمينية استهدفت مواقع لجيشها على الشريط الحدودي بين البلدين.

وأفادت الوزارة في بيان، أن مواقعها في محافظتي توفوز وكلبجر تعرضت لإطلاق نار من قبل وحدات أرمينية بين مساء 31 مايو/أيار وليلة 1 يونيو/حزيران،

ولفتت إلى أن الجيش الأذربيجاني ردّ بالمثل على الهجمات الأرمينية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.