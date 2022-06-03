أرمينيا تقصف مواقع أذربيجانية في منطقة كلبجار

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمينية استهدفت مواقع أذربيجانية في منطقة كيلبجار على الحدود بين البلدين بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، الجمعة، أن المواقع الأذربيجانية في قريتي زيليك، ويليجة في محافظة كيلبجار تعرضت للقصف من قبل القوات الأرمينية من ساعات مساء يوم 2 يونيو إلى ساعات ليل 3 يونيو.

وأشار البيان إلى أن القوات الأرمينية أطلقت النار بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة ، وردت القوات الأذربيجانية على الفور.

ولفت البيان إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح بين الجنود الأذربيجانيين.

وأردف أن الجانب الأرمني يحاول تصعيد الموقف على الحدود باستخدام أسلحة ثقيلة لصرف انتباه الشعب الأرميني عن المسائل الداخلية، نؤكد أن المسؤولية كاملة لهذه الاستفزازات تقع على عاتق الإدارة الأرمنية".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.