اعتداء همجي على نساء شمالي الصين يبرز معاناة المرأة في تلك البلاد

أوقفت السلطات الصينية تسعة أشخاص للاشتباه باعتدائهم على عدد من النساء بأحد المطاعم في حادثة أثارت غضبا كبيراً.

وقد أظهرت لقطات من مطعم شواء في مدينة تانغشان بمقاطعة خبي شمالي الصين، التقطت في الساعة الثانية و40 دقيقة صباح الجمعة، أحد الرجال يقترب من طاولة تجلس عليها مجموعة من أربع نساء ويضع يده على ظهر إحداهن.

زجرت المرأة الرجل عدة مرات قبل أن يستشيط غضبا ويصفعها، ما دفعها للرد. ثم اندلع شجار ودخلت مجموعة من الرجال المطعم وهاجموا المرأة وشريكاتها على مائدة الطعام بوحشية، وقاموا بدفعهن إلى الأرض وركلهن، ووصل الأمر إلى إلقاء مقعد عليهن.

كما أظهرت لقطات من خارج المطعم المهاجمين وهم يقومون بجر المرأة التي رفضت في البداية محاولات الرجل خارج المطعم قبل تعرضها للضرب المبرح أمام أعين المارة ورواد المكان.

وانتشرت على الإنترنت صور للمرأة وهي مستلقية على نقالة ووجهها متورم وملطخ بالدماء، بالإضافة إلى لقطات للهجوم.

كما أصيبت امرأتان بجروح بينما أصيبت اثنتان أخريان بإصابات طفيفة.

جدد الاعتداء والغضب العام الحديث عن كراهية وسوء معاملة النساء في الصين.

في وقت سابق من هذا العام، أثار مقطع مصور لامرأة مقيدة بسلاسل في جدار داخل كوخ رد فعل عنيفا بعد أن أنكرت السلطات في البداية أنها كانت ضحية للاتجار بالبشر. واكتشف فيما بعد أنها بيعت كعروس.

تم اعتقال المشتبه بهم التسعة يوم السبت، وفقا لبيان صادر عن السلطات نشر على منصة "ويبو" للتدوينات المحدودة.