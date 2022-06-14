إسرائيل.. رئيسة المفوضية الأوروبية تبحث شراء الغاز الطبيعي

بحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، شراء الغاز الطبيعي من تل أبيب.

وقالت الهرار، الثلاثاء، في تغريدة على حسابها في تويتر: "التقيت الليلة الماضية برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي شكرتني على العمل الجاد لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي، إلى القارة الأوروبية التي تواجه أزمة طاقة حادة".

وأضافت: "بالفعل في مارس/آذار، شكلنا فِرقًا تعمل مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا؛ سأستمر في العمل لخلق اقتصاد طاقة موثوق به وفعّال يكون مثالاً يحتذى به للعالم".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد وصلت إلى إسرائيل يوم الإثنين، والتقت أيضا مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على أن تلتقي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر، الإثنين: "لقد استمتعت باستضافة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا المساء؛ في العام الماضي، أعدنا تأهيل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي؛ هذه العلاقات هي رصيد إستراتيجي لدولة إسرائيل، وسنواصل العمل على تقويتها".

وفي نهاية شهر مايو/أيار الماضي، قالت الهرار في مؤتمر صحفي: "تستعد دولة إسرائيل لمساعدة أوروبا على تنويع مصادر طاقتها؛ تمثل أزمة الطاقة العالمية فرصة لدولة إسرائيل لتصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي، إلى جانب القلق الحقيقي والصادق بشأن الأحداث الجارية في أوروبا".

وفي حينه، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "في ضوء الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغاز الطبيعي للقارة الأوروبية، أوعز وزير الطاقة لموظفي الوزارة بتسريع الاستعدادات الاستراتيجية لإطلاق جولة عطاء رابعة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر".

من جانبه قال ليؤور شيلات، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية في المؤتمر ذاته: "لقد غيّرت الأحداث الجيوسياسية حول العالم وأزمة الطاقة العالمية التي أحدثتها، حالة سوق الطاقة؛ وبعد الأزمة، أطلقنا محادثات مع نظرائنا الدوليين، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة ومصر في محاولة لفهم استراتيجيتهم في مواجهة الأزمة".

وأضاف: "من المهم التأكيد على أننا نتفق نحن والأوروبيون على أن أهم خطوة استراتيجية في التغلب على الأزمة هي تسريع تطوير الطاقات المتجددة؛ ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الحاجة العالمية للغاز الطبيعي في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط".

وتابع: "صرح الأوروبيون بوضوح شديد أنهم إذا لم يجدوا مصادر كافية كبدائل للغاز الطبيعي الذي يحتاجون إليه، فإن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستضطر إلى العودة إلى استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء".