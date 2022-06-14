روسيا تقول إنها قد تعترف بحكومة طالبان

أعلن ممثل الرئيس الروسي في أفغانستان إمكانية أن تعترف موسكو بحكومة طالبان.

وقال زامير كابولوف ردا على سؤال حول احتمالات الاعتراف بحكومة طالبان، الثلاثاء: "من الواضح أن مثل هذه الآفاق موجودة، فالشروط أشار إليها كل من رئيس روسيا ووزير خارجيتها"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وتابع: "الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي سلطة عرقية وسياسية شاملة".

وأشار إلى أنه تم إبلاغ ممثلي السلطات الأفغانية الحالية بهذا الأمر أكثر من مرة، وعندما يحدث ذلك، سيكون هناك أساس "لمحادثة جادة".

ومنتصف أغسطس/ آب 2021، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلد الآسيوي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخاصة احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.