غانتس يدعو إلى تحالف إقليمي بقيادة واشنطن لمواجهة إيران

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، الدعوة إلى تشكيل تحالف إقليمي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إيران.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل توزيع جوائز على جنود إسرائيليين .

وقال غانتس إن إيران تُغلق الكاميرات في مواقعها النووية، وتوسع عملياتها العدوانية في المنطقة، وترفض محاولات التوصل إلى اتفاق نووي معها وتستمر في إجراءات التحدي.

وأضاف: "هناك حاجة لبناء قوة مشتركة بقيادة الولايات المتحدة"، في مواجهة إيران.

وكان غانتس قد وجّه دعوة مشابهة مؤخرا، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "الشراكة والعلاقة العميقة مع شركائنا وحلفائنا الأمريكيين، وكذلك العلاقات التي بنيناها ونطورها في السنوات الأخيرة مع دول المنطقة، هي أيضًا عنصر أساسي لتفوق إسرائيل في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد قال الأسبوع الماضي، إن سياسة بلاده، تجاه إيران، "تغيّرت خلال العام الماضي".

وقال بينيت في اجتماع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الإسرائيلية، بعد استخدامه تعبير "الأخطبوط"، ضد إيران: "نحن نتحرك ضد الرأس وليس فقط الأذرع، كما كنّا نفعل في السنوات الماضية"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت عدد من التقارير الغربية قد حمّلت إسرائيل مسؤولية اغتيال مسؤولين إيرانيين، في الأشهر الماضية.