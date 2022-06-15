إيران تعترف بقرب قيامها بتجربتي إطلاق صاروخي

أقرت إيران بالتخطيط لإجراء اختبارين لصاروخها الجديد الذي يعمل بالوقود الصلب بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية الاستعدادات في منصة إطلاق بالصحراء.

فقد نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع أحمد حسيني قوله اليوم إن الجمهورية الإسلامية ستطلق الصاروخ زلقانة الذي يحمل قمرا صناعيا مرتين أخريين بعد إجراء عملية إطلاق سابقة. ولم يخض في تفاصيل الإطار الزمني للاختبارات ولم يذكر موعد الإطلاق السابق.

وقال حسيني إن كل مرحلة من مراحل الصاروخ الثلاث سيتم تقييمها خلال الاختبارات.

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز يوم الثلاثاء استعدادات عند منصة الإطلاق في ميناء الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان الريفية الإيرانية، وهو موقع محاولات فاشلة متكررة لوضع قمر صناعي في المدار.

وأظهرت مجموعة من الصور صاروخا على منصة يستعد للرفع ووضعه على برج الإطلاق. وأظهرت صورة لاحقة بعد ظهر الثلاثاء الصاروخ على ما يبدو على البرج.

ورغم أنه ليس من الواضح متى سيتم الإطلاق لكن نصب صاروخ يعني عادة أن الإطلاق وشيك.

لم تر الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، التي ترصد ومضات من الضوء من الفضاء، على الفور أي نشاط في الموقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وحتى الأربعاء.

وردا على سؤال عن الاستعدادات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس، للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة تحث إيران على وقف تصعيد الموقف.

واضاف "اختارت إيران باستمرار تصعيد التوترات. إيران هي التي اختارت باستمرار اتخاذ إجراءات استفزازية."