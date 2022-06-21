واشنطن تبدأ العمل بقانون حظر الواردات المنتجة عن طريق العمل القسري في تركستان الشرقية

أعلنت الولايات المتحدة بدء العمل بقانون حظر الواردات المنتجة عن طريق العمل القسري في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) في الصين.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم ستبدأ إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في تطبيق قانون منع استيراد المنتجات التي ينتجها الأويغور عن طريق العمل القسري في إقليم شينجيانغ.

وأضافت أن الوزارة ستواصل مكافحة العمل القسري في شينجيانغ، وستعمل على تعزيز التنسيق الدولي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

وذكر البيان أن مكافحة العمل القسري في الصين والعالم تمثل أولوية الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى اتخاذ تدابير مثل قيود التأشيرات والاستيراد والعقوبات المالية وضوابط التصدير.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل تذكير الشركات بالتزاماتها القانونية والتي تحظر استيراد السلع المنتجة عن طريق العمل القسري.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، قانونا يحظر الاستيراد من إقليم "شينجيانغ" الصيني بسبب العمل القسري.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم شينجيانغ، أي الحدود الجديدة، وتمارس فيه قمعاً ممنهجاً للمسلمين فيه.