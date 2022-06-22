ألف قتيل على الأقل و1500 جريح في زلزال قوي ضرب أفغانستان

ضرب زلزال قوي منطقة ريفية جبلية شرقي أفغانستان اليوم هو أحد أكثر الزلازل دموية في عقود، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، إذ قتل فيه ألف شخص على الأقل وأصيب 1500 آخرين.

وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة بختار الرسمية من باكتيكا قرب الحدود مع باكستان الضحايا ينقلون إلى مروحيات لنقلهم جويا من المنطقة.

بالرغم من أن المنقذين هرعوا إلى المنطقة بالمروحيات، فقد عرقلت الاستجابة بسبب خروج العديد من منظمات الإغاثة الدولية من أفغانستان بعد سيطرة طالبان.

الوصول لمثل هذه المناطق الوعرة في أفضل الظروف مازال صعبا في أفغانستان، الدولة الحبيسة التي تضررت فيها عدة طرق برية عبر الجبال.

ظلت المعلومات شحيحة حول الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة ريختر قرب حدود باكستان، لكن الزلازل من ذلك النوع يمكن أن تسبب ضررا بالغا في منطقة شيدت فيها المنازل والمباني الأخيرة بشكل سيء وتشيع فيها الانهيارات الأرضية.

ويقدر الخبراء بأن عمق الزلزال 10 كيلومترات فقط.

الحصيلة التي أعلنتها بختار مساوية لزلزال وقع 2002 في شمال أفغانستان.

كانت تلك أخطر زلازل منذ 1998 عندما وقع زلزال 6.1 درجة ريختر وتلته توابع في شمال شرق أفغانستان النائي فقتل 4500 شخصا على الأقل.