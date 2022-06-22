قناة عبرية: نتنياهو يحاول تشكيل حكومة بديلة تجنبه الانتخابات

كشفت قناة عبرية رسمية، الثلاثاء، أن رئيس المعارضة الإسرائيلية، زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو يسعى لتأجيل حل الكنيست عدة أيام، حتى يتسنى له إجراء اتصالات مع الأحزاب لتشكيل حكومة بديلة، دون الذهاب لجولة انتخابات مبكرة جديدة.

وأضافت قناة "كان"، أن توجه نتنياهو جاء على خلفية استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر أن معسكره لن يتمكن مجددا حال إجراء الانتخابات من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

وأضافت" "لهذا السبب يفضل نتنياهو شراء المزيد من الوقت لمحاولة تشكيل حكومة بديلة".

وتابعت" "نتنياهو يواجه صعوبة في اجتياز الكتلة المكونة من 60 مقعدا بالكنيست (البرلمان)، وطالما ظل هذا الحاجز قائما، فلن يكون لديه القدرة على تشكيل حكومة".

ويتعين على المرشح المكلف بتشكيل حكومة، الحصول على تأييد أغلبية 61 نائبا بالكنيست من أصل 120.

ويمكن للمعارضة بقيادة نتنياهو تشكيل حكومة بديلة عن الائتلاف المتفكك من خلال إجراء تشريعي معقد يعرف باسم حركة حجب الثقة البناءة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولدى المعارضة حاليا كتلة من 55 مقعدا، دون حساب مقاعد القائمة العربية المشتركة الستة، حيث سبق وأعلنت أنها لن تدعم حكومة يقودها نتنياهو.

لكن زعيم المعارضة يمكن أن يناشد أعضاء اليمين في الائتلاف الحالي للحصول على دعمهم وتجنيب البلاد التوجه لجولة انتخابات جديدة.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لابيد قد أعلنا مساء الإثنين، موافقتهما على حلّ الكنيست (البرلمان)، وتعيين الأخير رئيسا لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك.

وفي البداية أعلنا طرح قانون حل الكنيست للتصويت الأسبوع المقبل، قبل أن يتم تقديم موعد التصويت إلى يوم غد الأربعاء، وذلك في محاولة لإحباط خطط المعارضة لتشكيل حكومة بديلة، وفق ما صرح به المتحدث باسم رئيس الكنيست "ميكي ليفي" للصحيفة.

وحال جرت الانتخابات المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ستكون خامس انتخابات تشهدها إسرائيل خلال ثلاثة أعوام ونصف العام.