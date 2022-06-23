السيطرة على رجل طعن 4 أشخاص في أوكلاند بنيوزيلندا

أقدم رجل على طعن أربعة أشخاص قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه وطرحوه أرضا في مدينة نيوزيلندية اليوم الخميس، حسبما قالت الشرطة.

قالت قائدة الشرطة نائلة حسن إن الهجوم الذي وقع في أوكلاند كان عشوائيا وأن المشتبه به قيد الاحتجاز.

وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الهجوم كان جريمة كراهية، فالضحايا من أجناس وأعراق وأعمار مختلفة، وأن الضحايا جميعهم أصيبوا بجروح متوسطة.

كما أوضحت أن المواطنين في الحي الذي وقع به الهجوم تتبعوا الرجل وحاصروه بعد أن بدأ هجومه وطرحه أحدهم أرضا مستخدما عكازا للمشي.

وذكرت ان الرجل كان يحمل سكينا كبيرة وتعرض لإصابات متوسطة عندما تم القبض عليه، ونقل إلى المستشفى نتيجة لذلك.

كانت نيوزيلندا مسرحا لهجومي طعن عنيفين في متجرين العام الماضي، اعتبر أحدهما هجوما إرهابيا بينما لم يجد القاضي أي دافع للهجوم الآخر.

في سبتمبر / أيلول الماضي، قام متطرف إسلامي استلهم أفكار تنظيم الدولة الإسلامية بطعن خمسة أشخاص في أحد متاجر أوكلاند قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتقتله.

وأصيب ثلاثة ممن طعنهم بجروح خطيرة كما أصيب شخصان آخران في الاشتباك، لكن جميعهم نجوا.

وفي مايو / أيار من العام الماضي، تمكن المتسوقون والموظفون في متجر بمدينة دنيدن من منع رجل في حالة هياج من إيذاء آخرين بعد أن طعن أربعة أشخاص في هجوم عشوائي أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح خطيرة.