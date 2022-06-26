إيران تطلق صاروخاً يعمل بالوقود الصلب في الفضاء

أطلقت طهران صاروخاً يعمل بالوقود الصلب في الفضاء قبيل استئناف متوقع للمحادثات المتوقفة حول اتفاق طهران النووي الممزق مع القوى العالمية، وق ما أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الأحد.

ليس من الواضح توقيت أو موقع تم إطلاق الصاروخ بالضبط، لكن الإعلان جاء بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية استعدادات في ميناء الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان الريفية الإيرانية، موقع محاولات إيران المتكررة الفاشلة لوضع قمر صناعي في المدار.

بثت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة لقطات مثيرة لإطلاق الصاروخ على خلفية التوترات المتصاعدة بشأن برنامج طهران النووي، الذي يتقدم في ظل الرقابة الدولية المتناقصة.

كانت إيران أقرت في وقت سابق بأنها تخطط لإجراء تجارب متعددة لصاروخ "ذو الجناح" الذي يحمل قمرا صناعيا، والذي يحمل اسم جواد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد. لم يتضح على الفور ما إذا كانت إيران قد نجحت في إطلاق حامل الأقمار الصناعية إلى مداره المقصود.

قال البيت الأبيض إنه على علم بإعلان إيران ووصف مثل هذه الإجراءات بأنها "غير مفيدة ومزعزعة للاستقرار". وقال إنه ملتزم باستخدام العقوبات وإجراءات أخرى لمنع المزيد من التقدم في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

تأتي هذه الأنباء بعد أن سافر جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى طهران في مسعى لإحياء المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني المتوقفة منذ شهور.

لا يزال هناك العديد من النقاط العالقة، بما في ذلك مطالبة طهران بأن ترفع واشنطن العقوبات الإرهابية عن الحرس الثوري.

قال بوريل إن المحادثات بشأن الاتفاق النووي ستستأنف في دولة خليجية في الأيام المقبلة، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قطر ستستضيف المفاوضات على الأرجح.

وفي تصعيد آخر يحد من الرقابة الدولية على برنامجها النووي، أزالت إيران أكثر من عشرين كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواقعها النووية هذا الشهر.

أثارت عمليات إطلاق الصواريخ السابقة توبيخًا من الولايات المتحدة، التي تقول إن إطلاق مثل هذه الأقمار الصناعية يتحدى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إيران إلى الابتعاد عن أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

تصر إيران، التي تقول منذ فترة طويلة أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، على أن إطلاق الأقمار الصناعية والاختبارات الصاروخية ليس لها أي عنصر عسكري.

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن أحمد حسيني المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن حامل الأقمار الصناعية سيجمع المعلومات في مدار أرضي منخفض وسيكون ضروريا لتعزيز صناعة الفضاء الإيرانية.

شهد هذا البرنامج مشاكل في الآونة الأخيرة، حتى عندما أرسلت إيران عدة أقمار صناعية قصيرة العمر إلى المدار وفي عام 2013 أطلقت قردًا إلى الفضاء. كانت هناك خمس عمليات إطلاق فاشلة على التوالي لبرنامج سیمرغ، وهو نوع من الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية. قالت السلطات في ذلك الوقت إن حريقًا في ميناء الإمام الخميني الفضائي في فبراير/ شباط 2019 أسفر عن مقتل ثلاثة باحثين.

منصة الإطلاق المستخدمة في الاستعدادات لإطلاق صاروخ ذو الجناح لا تزال تعاني من آثار انفجار وقع في آب / أغسطس 2019، حتى أنه لفت انتباه الرئيس ترامب آنذاك.

قام بعد ذلك بتغريد ما بدا أنه صورة مراقبة سرية لفشل الإطلاق. أشارت صور أقمار صناعية من فبراير/ شباط إلى فشل إطلاق ذو الجناح في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن إيران لم تعترف بذلك.

في غضون ذلك، كشف الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري في أبريل / نيسان 2020 عن برنامجه الفضائي السري من خلال إطلاق قمر صناعي في مداره بنجاح.

يدير الحرس بنيته التحتية العسكرية الخاصة بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية الإيرانية.