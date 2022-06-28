إيران تعتقل مواطنين إيرانيين عملا مترجمين لفرنسيين معتقلين أصلاً

أوقفت السلطات الإيرانية مواطنين إيرانيين كانا يعملان مترجمين فوريين لزوجين فرنسيين معتقلين منذ أيار/مايو، على ما أشارت والدة أحدهما في رسالة مصورة بثتها اليوم الثلاثاء.

أوقفت سيسيل كولر النقابية الناشطة في قطاع التعليم الفرنسي مع شريكها جاك باري في 7 أيار/مايو فيما كانا يقومان بجولة سياحية في ايران على ما قال مصدر نقابي فرنسي. وتتهمهما طهران بالسعي إلى "زعزعة استقرار" البلاد.

ثم أوقفت أنيشا أسد الله وزوجها كيوان مهتدي اللذان كانا يعملان مترجمين للزوجين، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، بحسب والدة أسد الله.

وقد أوقفا في 9 أيار/مايو عندما دهمت الشرطة منزلهما في طهران، على ما اعلنت الأم التي لم تكشف عن اسمها الأول، في رسالة فيديو بثتها إذاعة زمانه ومقرها في هولندا.

وقالت في الرسالة التي نشرها المركز من أجل حقوق الإنسان في إيران ومقره في نيويورك "ابنتي محتجزة منذ 48 يومًا، أمضت 33 منها في الحبس الانفرادي. ويواجه زوجها كيوان المصير نفسه".

واضافت "لماذا؟ لأنهما عملا مترجمين للفرنسيين؟" قبل أن تطالب "بالافراج الفوري وغير المشروط" عنهما مشيرة إلى أن "السجن ليس للكتاب والمترجمين".

الزوجان الفرنسيان متهمان بالاجتماع مع ممثلين عن نقابات معلمين إيرانية والسعي لإثارة اضطرابات.

ونددت وزارة الخارجية الفرنسية حينها بالاعتقال "الذي لا أساس له" وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وتحتجز السلطات الإيرانية عدة مواطنين أجانب لأسباب تعتبرها دول غربية سياسية بهدف انتزاع تنازلات من الغرب في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني أو لتخفيف حدة العقوبات الدولية.