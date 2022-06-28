الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على حل نفسه استعدادا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة حتى مساء غد الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى على اقتراحات قانون حل الكنيست الرابعة والعشرين لسنة 2022".

وأضاف البيان: "أيد اقتراح حل الكنيست 53 عضوا دون معارضة أو امتناع أي من الأعضاء".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تقرر استكمال عملية التصويت على مشروع القانون حتى منتصف ليلة يوم غد الأربعاء قبل انتهاء مفعول أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية".

وكانت إسرائيل أقرت أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية في العام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات حيث تنتهي فاعليته نهاية الشهر الجاري.

والأربعاء الماضي صوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست.

وفي 20 يونيو/ حزيران الجاري قررت الحكومة الإسرائيلية حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد فشلها في تمديد قانون الطوارئ الذي يعامل المستوطنين في الضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنه "لا اتفاق على موعد الانتخابات المبكرة".

وقالت: "تقرر بشكل استثنائي طرح موعدين محتملين لإجراء الانتخابات العامة وهما 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل والأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم على أن يتم تحديد الموعد النهائي لاحقا".