مسؤول إسرائيلي: إيران تُنافسنا في الفضاء الإلكتروني

قال غابي بورتنوي، المدير العام لمديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية (حكومية)، إن إيران هي المنافس المهيمن لإسرائيل في عالم الفضاء الإلكتروني.

وقال، بورتنوي، الثلاثاء، في مؤتمر "أسبوع الإنترنت"، المنعقد في جامعة تل أبيب: "لم يعد هناك نوع واحد فقط من الأعداء الأيديولوجيين الرسميين. فمن ناحية، أصبحت إيران منافسنا المهيمن في الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع حزب الله (اللبناني) وحركة حماس (الفلسطينية). نراهم، ونعرف كيف يعملون، ونحن موجودون".

وأضاف: "ومن ناحية أخرى، امتد الطيف أيضًا إلى المهاجمين ومجموعات مهاجمة ووكلاء ومنظمات إجرامية مستقلة وأشخاص عاديين".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن دائرته أوقفت 1500 هجوم، خلال العام الماضي.

وأعلن بورتنوي في هذا الصدد أن إسرائيل تُروج لما أسماها "قبة إلكترونية وطنية"، في تشبيه بمنظومة القبة الحديدية التي تستخدمها إسرائيل لصد الصواريخ.

وقال: "نحن نُروج لقبة إلكترونية وطنية (Cyber-Dome)".

وأضاف: "ستعمل القبة على رفع مستوى الأمن السيبراني الوطني من خلال تنفيذ آليات جديدة في المحيط السيبراني الوطني، والحد من الضرر الناجم عن الهجمات الإلكترونية على نطاق واسع".

وتابع: "ستوفر القبة أيضًا أدوات وخدمات لرفع مستوى حماية الأصول الوطنية ككل".

وأكمل بورتنوي: "نحن بحاجة لحماية أصولنا الوطنية بأفضل طريقة ممكنة وجعل بروتوكولات الأمن السيبراني التي نستخدمها للبنية التحتية الحيوية متاحة لمزيد من المنظمات القطاعية، الحكومية والخاصة".

واستدرك: "لا يمكنك محاربة العدوان السيبراني بمفردك. يجب أن يكون لديك شركاء، في الداخل... في مؤسسة الأمن... في الحكومة... في مختلف القطاعات.. في الجامعات... في القطاع الخاص وحول العالم".

وأسبوع الإنترنت، هو حدث سنوي كبير للأمن السيبراني، يتم عقده كل عام في جامعة تل أبيب.

وعلى مدار الـ 12 عامًا الماضية، أصبح أسبوع الإنترنت حدثا مشهورًا على المستوى الدولي، حيث يستضيف الكثير من خبراء الأمن السيبراني من دول كثيرة.

وبحسب جامعة تل أبيب فإن المؤتمر، ينعقد بمشاركة أكثر من 9000 مشارك من أكثر من 80 دولة