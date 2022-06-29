الدوحة تحتضن اجتماعاً بين مسؤولين أفغان وأمريكيين

غادر مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي الأفغاني في حكومة طالبان إلى قطر اليوم الأربعاء للقاء مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية.

وقد تعرضت البلاد لزلزال دامي الأسبوع الماضي سلط الضوء على تعثر جهود الإغاثة، وأضاف الى المشاكل الاقتصادية المتصاعدة في البلاد.

قتل الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي حوالي 770 شخصا، وفق احصائيات الأمم المتحدة الا أن طالبان قدرت عدد القتلى بما يقرب من 1150 وأصيب الآلاف. وتقول الأمم المتحدة إن 155 طفلا من بين القتلى في الزلزال الأكثر دموية الذي يضرب الدولة الفقيرة منذ عقدين.

وضرب الزلزال منطقة نائية شديدة الفقر من البلدات والقرى الصغيرة الواقعة بين الجبال الوعرة بالقرب من الحدود الباكستانية مما أدى إلى انهيار منازل مبنية من الحجر والطوب وفي بعض الحالات قتلت أسر بأكملها. وتعرض ما يقرب من 3000 منزل للدمار أو لأضرار بالغة في مقاطعتي باكتيكا وخوست.

وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، حافظ ضياء أحمد، نبأ اجتماع مسؤولين في حكومة طالبان ومسؤولين أمريكيين، قائلا إن الوفد الأفغاني سيرأسه وزير الخارجية مولوي أمير خان متقي.

كما ذكر أن المسؤولين سيلتقون في الدوحة مع الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان ومسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية.