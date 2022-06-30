إسرائيل.. بينيت يسلم لابيد منصب رئيس الوزراء في مراسم ضيقة

اقتصرت مراسم تسليم وتسلّم منصب رئيس الوزراء في إسرائيل، على عدد محدود من المشاركين، في مكتب رئاسة الحكومة، بالقدس الغربية.

ولم يوضح مكتب رئيس الوزراء أسباب عقد مراسم ضيقة، بعد عدة ساعات على قرار الكنيست حلّ نفسه والتوجّه إلى انتخابات مبكرة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "عقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الجديد، يائير لابيد، الخميس، مراسم تسليم وتسلّم منصب رئيس الوزراء بحضور عدد محدود من المشاركين، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس الغربية".

وأضاف: "حضر المراسم كبار مسؤولي مكتبي بينيت ولابيد، وأفراد عائلتيهما".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تشكلت في يونيو/حزيران 2021 على أساس التناوب بين بينيت ولابيد الذي كان من المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة في نهاية العام المقبل.

ولكن بقرار حلّ الكنيست فإن لابيد يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال، حتى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المبكرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن لابيد وبينيت عقدا، الخميس: "لقاءً معمقا نقل في إطاره رئيس الوزراء المنهية ولايته بينيت خلاصة القضايا الأمنية والسياسية التي تتعامل معها دولة إسرائيل".

ونقل عن بينيت قوله خلال المراسم: "إن هذا المنصب المميز للغاية، وهذه الدولة ليسا ملكًا لشخص واحد، وإنما ملك لجميع أبناء الشعب. إنني أمرّر لك عصا القيادة المقدس، حيث أسلّم بين يديك المسؤولية عن دولة إسرائيل. وأتمنى لك أن تحافظ عليها وأن يحفظك الله".

ورد لابيد بالقول: "لقد عملت تحت قيادة رؤساء الحكومات المختلفين، وتعرفت على رؤساء الحكومات، إنك لشخص طيب ورئيس وزراء ممتاز وصديق حميم، وهذه ليست مراسم وداع فلست بصدد وداعك".

وكان بينيت، قد أعلن الأربعاء، قراره عدم خوض الانتخابات القادمة، على أن يبقى في منصب رئيس الوزراء البديل حتى تشكيل حكومة جديدة.