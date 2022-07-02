5 قتلى على الأقل في زلزال قوي يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة في جنوب إيران صباح يوم السبت، وفق أفاد التلفزيون الحكومي، وقتل فيه خمسة أشخاص وأصيب 44 شخصا آخرون.

قال التقرير إن فرق الإنقاذ انتشرت بالقرب من مركز الزلزال، قرية سايح خوش، التي يسكنها حوالي 300 شخص في محافظة هرمزجان، على بعد حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلا) جنوب العاصمة طهران.

نزل الناس إلى الشوارع حيث استمرت الهزات الارتدادية في ضرب المنطقة بعد الزلزال في الصباح الباكر، والذي دمر المباني والبنية التحتية.

قال التقرير إن العديد من الدول المجاورة شعرت بالزلزال.

شهدت المنطقة عدة زلازل متوسطة في الأسابيع الأخيرة. في نوفمبر/ تشرين ثان، توفي رجل بعد زلزالين بقوة 6.4 و6.3 درجة.

تقع إيران على صدوع زلزالية كبيرة وتتعرض لزلزال واحد في اليوم في المتوسط.

في عام2003، سوى زلزال بقوة 6.6 درجة مدينة بام التاريخية بالأرض، مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.

أدى زلزال بقوة 7 درجات ضرب غرب إيران في عام 2017 إلى مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 9000 شخص.