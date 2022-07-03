رئيس أوزبكستان يعترف بسقوط "ضحايا" في تظاهرات إقليم قرقل باغستان

أعلن رئيس أوزبكستان وقوع ضحايا في المظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي حدثت في إقليم قرقل باغستان (شمال غرب) الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وقال شوكت ميرزوييف في تصريحات نشرها مكتبه الصحافي وردت في كلمة ألقاها في قرقلباكستان "للأسف هناك ضحايا من المدنيين ورجال إنفاذ القانون". ولم يحدد عدد الضحايا ولم يوضح ما إذا كانوا قتلى أو مصابين.

وكان الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، أعلن السبت، حالة الطوارئ في جمهورية قرقل باغستان ذاتية الحكم غربي البلاد لمدة شهر، على خلفية احتجاجات شهدتها المنطقة إثر جدل حول وضعها الدستوري.

وبموجب المرسوم الذي وقعه ميرضيايف، تعلن حالة الطوارئ في جمهورية قرقل باغستان حتى 2 أغسطس/ آب المقبل، حفاظا على سلامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، وضمان مراعاة القوانين والحفاظ على النظام العام.

ووفق المرسوم، يمنع التجول في قرقل باغستان من الساعة 21.00 مساء إلى 07.00 صباحا، إضافة إلى تشديد حراسة المباني الحساسة، وتقييد حركة الدخول والخروج إلى المنطقة، وإلغاء الفعاليات العامة ومنها الرياضية والترفيهية.

فيما تم تأسيس رئاسة لجنة حالة الطوارئ في قرقل باغستان بموجب المرسوم، وعُيّن قائد الحرس الوطني رستم جوراييف، رئيسا لها.

وفي وقت سابق السبت، زار الرئيس الأوزبكي مدينة نكوص عاصمة قرقل باغستان، والتقى وجهاء المنطقة.

وفي كلمته خلال الزيارة، طمأن ميرضيايف أهالي المدينة بأن أوزبكستان لن تغير المواد الدستورية المتعلقة بوضع قرقل باغستان.

وفي الفترة الأخيرة، ثار جدل بين الرأي العام الأوزبكي، إثر مناقشة مقترحات بشأن تعديل مواد في دستور قرقل باغستان تتعلق بوضع الجمهورية المتمتعة بالحكم الذاتي.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية الأوزبكية تنظيم مجموعة من المواطنين مظاهرة في مدينة نكوص بعد أن "أساؤوا فهم" التعديلات المقترحة في دستور البلاد.