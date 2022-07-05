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إصابة إسرائيلي طعنا في مدينة بني براك

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 05.07.2022 11:43
آخر تحديث في 05.07.2022 14:10
صورة أرشيفية لقوات الجيش الإسرائيلي صورة أرشيفية لقوات الجيش الإسرائيلي

أُصيب إسرائيلي، الثلاثاء، بجروح خطيرة بعد طعنه بسكين في مدينة بني براك، وسط البلاد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب إن إسرائيليا يبلغ من العمر 47 عاما تعرض لهجوم وإصابة في رأسه.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال بحث عن المهاجم.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشرطة الإسرائيلية قولها إنها تحقق في كل الاتجاهات، بما فيها احتمال أن يكون هجوما بدوافع قومية، في إشارة إلى الهجمات التي يشنها فلسطينيون.

وأشارت إلى أن المصاب أشار إلى أن فلسطينيا قام بطعنه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن طواقم الإسعاف قولها إن إصابة الإسرائيلي خطيرة.

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