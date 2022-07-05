القوات الأرمينية تفتح النار على مواقع للجيش الأذربيجاني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الإثنين، أن القوات المسلحة الأرمينية فتحت النار على مواقع للجيش الأذربيجاني على الحدود بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مواقع للجيش الأذربيجاني قرب مستوطنة داميرشيدام بمنطقة كالباجار تعرضت لـ "نيران مكثفة" من قبل الجيش الأرميني.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش الأذربيجاني اتخذت إجراءات انتقامية مناسبة"، مضيفًا أن الوضع في المنطقة الآن "مستقر".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتشهد الحدود بين البلدين من حين لآخر مناوشات رغم اتفاق لوقف إطلاق النار توصلت إليه باكو ويريفان في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عقب معارك ضارية استمرت 44 يوما لتحرير إقليم "قره باغ" الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني.