في تصعيد مع الغرب.. إيران تعلن تخصيب يورانيوم بنسبة 20 بالمائة

أعلنت إيران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمائة باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو النووية وسط تصعيد مع الغرب حول اتفاقها النووي.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، يوم الأحد إن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة جمع لأول مرة من أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي آر-6" يوم السبت.

وأضاف أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين.

تستخدم أجهزة الطرد المركزي لتدوير اليورانيوم المخصب إلى مستويات أعلى من النقاء.

وكان اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية دعا إلى أن تصبح فوردو منشأة للبحث والتطوير وحصر أجهزة الطرد المركزي هناك للاستخدامات غير النووية.

وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق بأنها تستعد لتخصيب اليورانيوم من خلال سلسلة جديدة مؤلفة من 166 جهاز طرد مركزي متطور من طراز "آي آر-6" في منشأة فوردو تحت الأرض. لكنها لم تكشف عن مستوى التخصيب الذي يمكن الوصول إليه.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأسوشيتدبرس إنها تحققت يوم السبت من أن إيران تستخدم نظاما سمح لها بالتبديل بسرعة وسهولة بين مستويات التخصيب.

في تقرير للدول الأعضاء، تحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن نظام "رؤوس فرعية معدلة"، والذي قال إنه سمح لإيران بضخ الغاز المخصب بنسبة تصل إلى 5 بالمائة في سلسلة من 166 جهاز طرد مركزي طراز "آي آر-6" لغرض إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20 بالمائة.

ولم تعلق إيران على أحدث ما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

غير أن الإعلان عن قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمائة - وهي خطوة فنية تقترب من مستويات تصنيع أسلحة تصل إلى 90 بالمائة- مع أكثر صفقات أجهزة الطرد المركزي تقدما، بمثابة ضربة أخرى للفرص الضئيلة بالفعل لإحياء الاتفاق النووي.

جدير بالذكر أن المحادثات النووية متوقفة منذ شهور.

ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، الجولة الأخيرة من المفاوضات في قطر بأنها كانت "أكثر من مجرد قرصة ضائعة".